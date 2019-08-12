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    «Я взрослел вместе с вами, становясь мужчиной»: Джорджевич попрощался с болельщиками «Зенита»

    Нападающий Лука Джорджевич опубликовал в инстаграме прощальный пост для болельщиков «Зенита».

    В понедельник «Локомотив» купил черногорца у петербургского клуба за 2 миллиона евро.

    «Я приехал юношей в этот прекрасный город и взрослел вместе с вами, становясь мужчиной, и всегда ощущал себя как дома! Огромная благодарность за вашу поддержку, я никогда не забуду время, которое провeл в этом красивом городе!» – написал Джорджевич.

    • 25-летний форвард выступал за «Зенит» с 2012 года.
    • В общей сложности он провел 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    text

    Публикация от text (@usernameluka)

    Источник: Инстаграм Луки Джорджевича

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