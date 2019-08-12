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    Карпин: «Мы никого не продаем, но если предложат 50 миллионов, я сам отведу кого-нибудь»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что клуб не собирается продавать своих игроков в текущее трансферное окно.

    – Есть разговоры в прессе, что игроками «Ростова», в частности, Норманном, Шомуродовым, активно интересуются серьезные клубы. До конца трансферного окна есть риск потерять кого-то из основных игроков?

    – Риска нет. Мы все озвучивали – президент, клуб – что мы никого не продаем. Но если завтра предложат 50 миллионов, я сам отведу кого-нибудь.

    • «Ростов» по итогам пяти стартовых туров занимает второе место в РПЛ.
    • Сообщалось, что Норманна хотел купить «Спартак», а Шомуродова – ЦСКА.

    Источник: Sports.ru

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    12.08.2019 23:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2565

      AtticusFinch 44 минуты назад

      за Шомуродова и 500 миллиардов не жалко - может сразу на Неймара поменять его?

      1
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      Рейтинг: +47

      Serega 68 1 час назад

      Валера не надо Победы в Европе Болелам Бесценны

      0
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