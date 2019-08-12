Карпин: «Мы никого не продаем, но если предложат 50 миллионов, я сам отведу кого-нибудь»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что клуб не собирается продавать своих игроков в текущее трансферное окно.

– Есть разговоры в прессе, что игроками «Ростова», в частности, Норманном, Шомуродовым, активно интересуются серьезные клубы. До конца трансферного окна есть риск потерять кого-то из основных игроков?

– Риска нет. Мы все озвучивали – президент, клуб – что мы никого не продаем. Но если завтра предложат 50 миллионов, я сам отведу кого-нибудь.