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    Еременко, Ионов и Шомуродов – в стартовом составе «Ростова», Анюков, Комбаров и Соболев выйдут с первых минут у «Крыльев Советов»

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Крыльев Советов» на матч 5-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Ионов, Байрамян, Попов, Норманн, Шомуродов.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, Чернов, Анюков, Комбаров, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь, Канунников, Соболев.

    • Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
    • «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» располагаются га 14-й строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии13
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      Рейтинг: -296

      kazak161 3 минуты назад

      Гнев Байрамяна в конце первого тайма- зарежю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31742

      portero 16 минут назад

      Красиво разыграли! Гол хороший получился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +363

      johnny983 28 минут назад

      Не выиграет сегодня Ростов, максимум - ничья.

      0
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      Рейтинг: +4852

      GoLenaStop 1 час назад

      Мужики, порадуйте уверенной домашней победой!..
      Ростсельмаш!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -296

      kazak161 1 час назад

      Удачи Мужики! Нам нужна только победа! Вперед Ростов!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      Чец 1 час назад

      Ростов вперед, ждем победы, не огорчай.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Агасфер 1 час назад

      Будут лёгкие 2-0,и "Ростов" опять посидит немного на второй строчке.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36302

      ROSTOV SUPER > Агасфер 1 час назад

      На первую переместится будет сложно , но будем биться !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -296

      kazak161 > Агасфер 59 минут назад

      За второе место спасибо а насчет "не много" посмотрим может и на долго!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1505

      Виталий Орехов 1 час назад

      Песьяков Серега, глаз да глаз! Удачи!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +248

      SinyaaPyll 1 час назад

      Соболь, давай хет-трик и свали из этого болота.

      0
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      Рейтинг: +1505

      Виталий Орехов > SinyaaPyll 1 час назад

      Только не сегодня... Давай на 25 августа отложим.

      4
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      Рейтинг: +45

      Armani nn 1 час назад

      Как то непривычно видеть что Анюков и Комбаров выйдут в составе КС

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