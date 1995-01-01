Еременко, Ионов и Шомуродов – в стартовом составе «Ростова», Анюков, Комбаров и Соболев выйдут с первых минут у «Крыльев Советов»

Гнев Байрамяна в конце первого тайма- зарежю!
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Крыльев Советов» на матч 5-го тура российской Премьер-лиги.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Ионов, Байрамян, Попов, Норманн, Шомуродов.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, Чернов, Анюков, Комбаров, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь, Канунников, Соболев.
- Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
- «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» располагаются га 14-й строчке.