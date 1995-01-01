Чалов может выйти на матч против «Спартака» в маске

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, получивший перелом носа в игре с «Сочи» (0:0), может сыграть со «Спартаком».

По информации «Спорт-Экспресса», 21-летний форвард, вероятно, выйдет на поле в маске.

«Спартак» сыграет с ЦСКА 19 августа на стадионе «Открытие Арена».

Ранее сообщалось, что Чалов получил перелом носа со смещением после удара локтем защитника сочинцев Ивана Миладиновича.