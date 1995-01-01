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    Чалов может выйти на матч против «Спартака» в маске

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов, получивший перелом носа в игре с «Сочи» (0:0), может сыграть со «Спартаком».

    По информации «Спорт-Экспресса», 21-летний форвард, вероятно, выйдет на поле в маске.

    «Спартак» сыграет с ЦСКА 19 августа на стадионе «Открытие Арена».

    Ранее сообщалось, что Чалов получил перелом носа со смещением после удара локтем защитника сочинцев Ивана Миладиновича.

    • После матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал судейство.
    • Миладинович утверждает, что нечаянно ударил Чалова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8111

      Диктор 54 минуты назад

      Может быть -ему просто стыдно играть,вот и прячет лицо.

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      Рейтинг: +4349

      Агасфер 1 час назад

      Если есть сильный отёк,то нельзя сварганить маску,пока он не спадёт.Нечего спешить,пусть лечится.Это игра,хоть и за большие деньги,а здоровье у человека одно. Да и спартачи,не страдающие благородством,будут норовить садануть в нос ещё раз.

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      Рейтинг: +17447

      Боцман59rus > Агасфер 6 минут назад

      Да уж прямо все играть бросят и будут за Федей по полю всей командой бегать, с максименко вместе, ерунду не городи...

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      Рейтинг: +844

      Борат 1 час назад

      чалов в маске, а вратарь спартака в смазке )))

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