Чалов может выйти на матч против «Спартака» в маске

Может быть -ему просто стыдно играть,вот и прячет лицо.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов, получивший перелом носа в игре с «Сочи» (0:0), может сыграть со «Спартаком».
По информации «Спорт-Экспресса», 21-летний форвард, вероятно, выйдет на поле в маске.
«Спартак» сыграет с ЦСКА 19 августа на стадионе «Открытие Арена».
Ранее сообщалось, что Чалов получил перелом носа со смещением после удара локтем защитника сочинцев Ивана Миладиновича.
- После матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал судейство.
- Миладинович утверждает, что нечаянно ударил Чалова.