Глушаков: «Для меня каждый матч принципиальный, не только со «Спартаком»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что он не выделяет матч со «Спартаком» среди других игр.

«Является ли для меня матч со «Спартаком» принципиальным? Для меня каждый матч принципиальный. Это футбол, это жизнь. Я на каждый матч настраиваюсь, будь то «Спартак» или другой клуб», – сказал Глушаков.