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    Глушаков: «Для меня каждый матч принципиальный, не только со «Спартаком»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что он не выделяет матч со «Спартаком» среди других игр.

    «Является ли для меня матч со «Спартаком» принципиальным? Для меня каждый матч принципиальный. Это футбол, это жизнь. Я на каждый матч настраиваюсь, будь то «Спартак» или другой клуб», – сказал Глушаков.

    • Этим летом хавбек перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах свободного агента.
    • За столичный клуб он выступал с 2013 года и выиграл с ним чемпионат и Суперкубок России.

    Источник: «Чемпионат»

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    12.08.2019 09:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2388

      Рубинище 12 августа, 18:53

      Играл как обычно. Сама посредственность, ничего не показал. А Спартак надеюсь будет прибавлять ещё к евро кубкам. никакущий Ахмат не показатель, нужно посмотреть на их игру с сильным соперником.

      0
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      Рейтинг: +8121

      Диктор 12 августа, 12:30

      Если честно то нам наплевать как ты относишься к другим командам-да и в принципе нам вообще на тебя наплевать.

      2
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      Рейтинг: +681

      Muboraksho 12 августа, 11:52

      Не нужный абсолютно игрок в Ахмате. Причем тут балерины и футбол?

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      Рейтинг: +920

      Дедуктор 12 августа, 11:31

      Эх-ма-тру-ля-ля. Не вышло у Глушака. А было бы интересно. Если бы Иуда отгрузил Спартачам пару мячей в ворота. И побежал бы фак болелам красно-белых показывать. Не оправдал.

      1
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      Рейтинг: +16574

      VVM1964 > Дедуктор 12 августа, 14:25

      Кишка тонка .

      1
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      Рейтинг: +17508

      Боцман59rus > VVM1964 12 августа, 15:21

      #неАрел

      0
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      Рейтинг: +1835

      BlackMurder 12 августа, 11:29

      Лайкни тренера Ахмата в каком нибудь скандале и будешь барашов пасти в лучшем случае

      0
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      Рейтинг: +8126

      vka1970 12 августа, 11:07

      Свой самый принципиальный матч номер 8 проиграл прошлой осенью, когда от него отвернулись те, кто когда то в него верил.

      5
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      Рейтинг: +122

      Иван Петров 1986 12 августа, 11:07

      Футбол для тебя уже окончен.

      4
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      Рейтинг: +799

      rash1959 12 августа, 11:02

      иуда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4530

      Старикан 12 августа, 10:05

      Кто же тебе поверит? Небось думал: "щас выйду и накидаю Спартаку..." так для этого играть надо уметь, а не п.издИть!

      4
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      Рейтинг: +5681

      piligrim1986 12 августа, 09:41

      блаблабла

      5
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