Глушаков: «Для меня каждый матч принципиальный, не только со «Спартаком»

Играл как обычно. Сама посредственность, ничего не показал. А Спартак надеюсь будет прибавлять ещё к евро кубкам. никакущий Ахмат не показатель, нужно посмотреть на их игру с сильным соперником.
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что он не выделяет матч со «Спартаком» среди других игр.
«Является ли для меня матч со «Спартаком» принципиальным? Для меня каждый матч принципиальный. Это футбол, это жизнь. Я на каждый матч настраиваюсь, будь то «Спартак» или другой клуб», – сказал Глушаков.
- Этим летом хавбек перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах свободного агента.
- За столичный клуб он выступал с 2013 года и выиграл с ним чемпионат и Суперкубок России.