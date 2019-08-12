Бакаев: «Пока не чувствую себя новым лидером «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы своей команды над «Ахматом» в матче 5-го тура РПЛ.

– Это лучшая неделя в твоей карьере?

– Не знаю. Обычная неделя. Дальше – больше, еще много работы предстоит. Уже даже забыл про эту игру, думаю о следующей. Важная игра с «Туном», нужно очень хорошо сыграть, чтобы пройти дальше. А потом дерби.

– Ты себя ощущаешь новым лидером «Спартака»?

– Пока нет. Предстоит много работы, 2-3 игры ни о чем не говорят. Можно отыграть сезон, два, три, а потом уже делать выводы. Сейчас нужно продолжать в том же духе, каждую игру пытаться забивать, отдавать, помогать команде.

– Ты очень легко взаимодействовал с новичками. Это их игровые качества помогли или у вас были особые тренировки?

– Однозначно, я давно не получал такого удовольствия от передач. Видно, что очень сильные мастера своего дела. Очень повезло, что они пришли в команду. Я их понимаю с полуслова, да и вся команда. Я думаю, все видели, как сегодня играла команда. Мы будем становиться только сильнее, будем тяжело работать. Тренеры будут помогать нам прогрессировать.

– Следующая цель – забить ЦСКА?

– Следующая цель – забить «Туну», потом ЦСКА, потом «Зениту» и так далее.