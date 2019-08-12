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    Бакаев: «Пока не чувствую себя новым лидером «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы своей команды над «Ахматом» в матче 5-го тура РПЛ.

    – Это лучшая неделя в твоей карьере?

    – Не знаю. Обычная неделя. Дальше – больше, еще много работы предстоит. Уже даже забыл про эту игру, думаю о следующей. Важная игра с «Туном», нужно очень хорошо сыграть, чтобы пройти дальше. А потом дерби.

    – Ты себя ощущаешь новым лидером «Спартака»?

    – Пока нет. Предстоит много работы, 2-3 игры ни о чем не говорят. Можно отыграть сезон, два, три, а потом уже делать выводы. Сейчас нужно продолжать в том же духе, каждую игру пытаться забивать, отдавать, помогать команде.

    – Ты очень легко взаимодействовал с новичками. Это их игровые качества помогли или у вас были особые тренировки?

    – Однозначно, я давно не получал такого удовольствия от передач. Видно, что очень сильные мастера своего дела. Очень повезло, что они пришли в команду. Я их понимаю с полуслова, да и вся команда. Я думаю, все видели, как сегодня играла команда. Мы будем становиться только сильнее, будем тяжело работать. Тренеры будут помогать нам прогрессировать.

    – Следующая цель – забить ЦСКА?

    – Следующая цель – забить «Туну», потом ЦСКА, потом «Зениту» и так далее.

    • Бакаев этим летом вернулся в «Спартак» после годичной аренды в тульском «Арсенале».
    • Воспитанник столичного клуба забил четыре гола и сделал один ассист в шести матчах нового сезона.

    Источник: Sports.ru

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    12.08.2019 07:23
    Комментарии14
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      Рейтинг: +780

      Alekxei Z. 12 августа, 15:22

      Журналюги, не дёргайте его, парня испортите.

      0
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      Рейтинг: +863

      Борат 12 августа, 11:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лидер спартака это ананидзе, он дольше всех в клубе!
      а бакаев пускай берёт гулиева и проваливает в аланию!
      у нас московский спартак, а не владикавказ!

      -4
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      ...
      Рейтинг: +20269

      gol_kak_sokol > Борат 12 августа, 16:31

      У нас Москва, а у вас Тель-Авив, вот там и пишите.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +73179

      zigbert 12 августа, 11:46

      Зелимхан показывает отличную игру. Главное не получить "звездную болезнь".

      7
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      ...
      Рейтинг: +1507

      ribavadim > zigbert 12 августа, 18:08

      Хорошо-бы хорошо играть за "Спартак" да и вовсе забыть про "ВалидолЪ" !!!

      1
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      Рейтинг: +4530

      Старикан 12 августа, 10:10

      Давненько не было таких прытких в Спартаке...)) Откровенно порадовал! Удачи тебе Зелимхан!

      5
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      Рейтинг: +358

      Mister_Tomsk 12 августа, 10:00

      а потом его выкупит Зенит)))))))))))) как обычно все бывает)

      0
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      Рейтинг: +5681

      piligrim1986 12 августа, 09:40

      Главное чтобы Бака не зазнался)))

      1
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      Рейтинг: +2517

      Gek Dement 12 августа, 08:55

      Бакаев хорош чертяка. Главное чтобы требования к себе не уменьшал и будет Спартаку счастье.

      2
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      Рейтинг: +667

      Пестрый 12 августа, 08:51

      Похоже Спартак вырастил своего Промеса)

      0
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      Рейтинг: +8121

      Диктор > Пестрый 12 августа, 09:40

      Не сглазь

      1
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      Рейтинг: +2674

      serppion > Пестрый 12 августа, 11:45

      Промесы в Спартаке не растут. Здесь скорее плохенькая аналогия с Димой Сычевым.

      0
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      Рейтинг: +8121

      Диктор 12 августа, 08:37

      Хорошо сказал

      2
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      Рейтинг: +18824

      oyabun 12 августа, 07:57

      Если Зелимхан продолжит и дальше так играть, на что мы очень надеемся, то обязательно станет лидером Спартака.

      4
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