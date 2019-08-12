Лукаку оформил покер в первом товарищеском матче за «Интер»

В воскресенье состоялся товарищеский матч между «Интером» и «Виртусом», выступающем в четвертом итальянском дивизионе.

Миланская команда разгромила соперника со счетом 8:0.

По два гола в свой актив записали Матиас Весино и Себастьяно Эспозито, но главным героем встречи стал дебютант «Интера» Ромелу Лукаку. На счету бельгийца четыре забитых мяча.