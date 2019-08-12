Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Лукаку оформил покер в первом товарищеском матче за «Интер»

    В воскресенье состоялся товарищеский матч между «Интером» и «Виртусом», выступающем в четвертом итальянском дивизионе.

    Миланская команда разгромила соперника со счетом 8:0.

    По два гола в свой актив записали Матиас Весино и Себастьяно Эспозито, но главным героем встречи стал дебютант «Интера» Ромелу Лукаку. На счету бельгийца четыре забитых мяча.

    • «Интер» купил 26-летнего футболиста у «Манчестер Юнайтед» за 65 миллионов евро.
    • Еще 12 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • Лукаку заключил с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2019 06:25
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7820

      Cules2013 23 часа назад

      команда полулюбительская, там и Смолов покер сделает)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      Dos_Santos 12 августа, 13:07

      Голы позорные такие..

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106818
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73165
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru