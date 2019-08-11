Поражение 0:4 от «МЮ» – самое крупное в карьере Лэмпарда за 19 лет

Да уж, у Челси теперь состав середняка АПЛ, в этом сезоне будет тяжко...
«Челси» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 в матче первого тура чемпионата Англии.
Для главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда встреча стала дебютной после назначения в июле.
Поражение на «Олд Траффорд» стало для англичанина самым крупным в статусе тренера и вторым по этому показателю, учитывая карьеру футболиста. В сезоне-1999/2000 он в составе «Вест Хэма» проиграл «Юнайтед» со счетом 0:7 (31-й тур АПЛ).
- «Сейчас нам не хватает игроков сборных нескольких топ-футболистов но я не буду оправдываться. Сегодняшний состав был конкурентоспособен, но соперник воспользовался четырьмя нашими ошибками», – сказал Лэмпард после встречи.
- В среду, 14-го августа, «Челси» сыграет с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок УЕФА.