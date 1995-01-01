Алексей Миранчук: «В игре с «Уралом» все проходило. Мы поймали кураж»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итог победе над «Уралом» (4:0) в 5-м туре чемпионата России.
«Вся команда была хороша, порадовали болельщиков. Это была та игра, когда все проходило, поймали кураж.
Главное — три очка, принесли радость и эмоции. С первых минут втягивались, потом сделали выводы и показали, что мы — домашняя команда», – сказал Миранчук.
- Игрок забил на 78-й минуте матча и установил окончательный счет.
- Московский клуб набрал 10 очков и занимает второе место в таблице. У «Зенита» – 13 баллов.