Алексей Миранчук: «В игре с «Уралом» все проходило. Мы поймали кураж»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итог победе над «Уралом» (4:0) в 5-м туре чемпионата России.

«Вся команда была хороша, порадовали болельщиков. Это была та игра, когда все проходило, поймали кураж.

Главное — три очка, принесли радость и эмоции. С первых минут втягивались, потом сделали выводы и показали, что мы — домашняя команда», – сказал Миранчук.