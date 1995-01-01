Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    «МЮ» объявил о переходе 16-летнего Межбри из «Монако» за 10 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил, что достиг договоренности с «Монако» о переходе центрального полузащитника Ганнибала Межбри.

    «Юнайтед» договорился с «Монако» о переходе Ганнибала Межбри в клуб при условии разрешения со стороны ФИФА», – говорится на сайте «МЮ».

    • 16-летний футболист выступал за молодежную команду монегасков в Юношеской лиге УЕФА.
    • За сборную Франции U16 Межбри провел 12 матчей и забил один гол.
    • По информации Transfermarkt, стоимость сделки составила 10 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106805
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73115
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru