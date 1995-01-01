«МЮ» объявил о переходе 16-летнего Межбри из «Монако» за 10 миллионов

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил, что достиг договоренности с «Монако» о переходе центрального полузащитника Ганнибала Межбри.

«Юнайтед» договорился с «Монако» о переходе Ганнибала Межбри в клуб при условии разрешения со стороны ФИФА», – говорится на сайте «МЮ».