Сочи пора бы уже выиграть,состав почти как у Ростова 2015-16
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч пятого тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Магнуссон, Шарлия, Фернандес, Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин, Набиуллин, Цаллагов, Миладинович, Нобоа, Лагатор, Мостовой, Полоз.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.