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    Чалов выйдет в нападении у ЦСКА, Полоз сыграет впереди у «Сочи»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч пятого тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Магнуссон, Шарлия, Фернандес, Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин, Набиуллин, Цаллагов, Миладинович, Нобоа, Лагатор, Мостовой, Полоз.

    • Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: -320

      kazak161 14 минут назад

      Сочи пора бы уже выиграть,состав почти как у Ростова 2015-16

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3663

      Lester84 33 минуты назад

      Блин, опять этот Васин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      _Kesh_Suntar_ 55 минут назад

      Какой же осел этот Гончар! Опять поставил привоза! Дивеев сто раз лучше!

      2
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      ...
      Рейтинг: +308

      Mirex_CSKA > _Kesh_Suntar_ 54 минуты назад

      Ща с Уфы подпишем друга Дивеева и они в паре начнут играть

      1
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      Рейтинг: +1537

      Чермындыр 1 час назад

      Господи, опять Васин!!! Ну за что????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      Mirex_CSKA > Чермындыр 59 минут назад

      У меня такие же мысли сразу были, когда прочитал состав.Он любимчик у Михалыча ничего не поделать

      1
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      Рейтинг: +112

      ALEX TARAN > Чермындыр 31 минуту назад

      Васька походу опять накосячит,получит как всегда "золотую малину"...)))

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