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    Неймар попросил Месси помочь ему вернуться в «Барселону». Аргентинец несколько месяцев давил на руководство клуба

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет перейти в «Барселону». По информации Daily Star, бразилец попросил лидера каталонцев Лионеля Месси помочь ему с возвращением в каталонский клуб. Как сообщает газета, в течение нескольких месяцев аргентинец оказывал давление на совет директоров «Барселоны», чтобы он осуществил трансфер Неймара.

    Ранее стало известно, что каталонцы заинтересованы в 27-летнем игроке, но не собираются тратить деньги на его покупку, а готовы предложить взамен несколько своих футболистов.

    На Неймара также претендует «Реал», который ведет переговоры с парижанами. «ПСЖ», в свою очередь, предпочитает продать нападающего в мадридский клуб, а не в «Барселону».

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

    Источник: Daily Star

    Ежедневная британская газета, выходящая с понедельника по субботу. Была основана в ноябре 1978 года. Тираж составляет более 300 тысяч экземпляров.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +417

      xrrrx 1 час назад

      Как же это смешно) нытик одним словом)

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