Неймар попросил Месси помочь ему вернуться в «Барселону». Аргентинец несколько месяцев давил на руководство клуба

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет перейти в «Барселону». По информации Daily Star, бразилец попросил лидера каталонцев Лионеля Месси помочь ему с возвращением в каталонский клуб. Как сообщает газета, в течение нескольких месяцев аргентинец оказывал давление на совет директоров «Барселоны», чтобы он осуществил трансфер Неймара.

Ранее стало известно, что каталонцы заинтересованы в 27-летнем игроке, но не собираются тратить деньги на его покупку, а готовы предложить взамен несколько своих футболистов.

На Неймара также претендует «Реал», который ведет переговоры с парижанами. «ПСЖ», в свою очередь, предпочитает продать нападающего в мадридский клуб, а не в «Барселону».