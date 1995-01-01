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    Моуринью: «За победу в АПЛ будут бороться «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и вторая команда «Сити»

    Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед очным матчем этих команд в первом туре АПЛ назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионский титул.

    «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и вторая команда «Сити».

    Даже, если сегодня кто-то из пары «Челси» – «Юнайтед» сыграет великолепно или добьется фантастического результата, я не верю, что они смогут завоевать титул», – сказал Моуринью.

    • Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Челси» начнется в 18:00 по московскому времени.
    • Чемпионом АПЛ в последних двух сезонах стал «Манчестер Сити».

    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +540

      GSmall 2 минуты назад

      И вторая команда Сити.Это смешно)

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