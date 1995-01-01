Моуринью: «За победу в АПЛ будут бороться «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и вторая команда «Сити»

И вторая команда Сити.Это смешно)
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед очным матчем этих команд в первом туре АПЛ назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионский титул.
«Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и вторая команда «Сити».
Даже, если сегодня кто-то из пары «Челси» – «Юнайтед» сыграет великолепно или добьется фантастического результата, я не верю, что они смогут завоевать титул», – сказал Моуринью.
- Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Челси» начнется в 18:00 по московскому времени.
- Чемпионом АПЛ в последних двух сезонах стал «Манчестер Сити».