Моуринью: «За победу в АПЛ будут бороться «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и вторая команда «Сити»

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед очным матчем этих команд в первом туре АПЛ назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионский титул.

«Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и вторая команда «Сити».

Даже, если сегодня кто-то из пары «Челси» – «Юнайтед» сыграет великолепно или добьется фантастического результата, я не верю, что они смогут завоевать титул», – сказал Моуринью.