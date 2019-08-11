Дзюба показал Малкому «карточку» за попадание мячом в судью матча «Динамо» – «Зенит»

«Зенит» в субботу победил «Динамо» (2:0) в матче пятого тура РПЛ.

Во втором тайме во время паузы в игре нападающий петербуржцев Малком ударил по мячу, который попал в грудь главному арбитру встречи Евгению Турбину. В ответ судья показал футболисту большой палец.

Спустя несколько секунд после случившегося партнер Малкома по атаке Артем Дзюба жестом достал из кармана импровизированную карточку и предъявил ее бразильцу.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 11, 2019

Малком попал мячом в арбитра. Тот показал бразильцу большой палец