Дзюба показал Малкому «карточку» за попадание мячом в судью матча «Динамо» – «Зенит»

Просто наглядно без переводчика показал партнеру,что его ожидает за это!
«Зенит» в субботу победил «Динамо» (2:0) в матче пятого тура РПЛ.
Во втором тайме во время паузы в игре нападающий петербуржцев Малком ударил по мячу, который попал в грудь главному арбитру встречи Евгению Турбину. В ответ судья показал футболисту большой палец.
Спустя несколько секунд после случившегося партнер Малкома по атаке Артем Дзюба жестом достал из кармана импровизированную карточку и предъявил ее бразильцу.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 11, 2019
Малком попал мячом в арбитра. Тот показал бразильцу большой палец