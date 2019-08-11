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    Дзюба показал Малкому «карточку» за попадание мячом в судью матча «Динамо» – «Зенит»

    «Зенит» в субботу победил «Динамо» (2:0) в матче пятого тура РПЛ.

    Во втором тайме во время паузы в игре нападающий петербуржцев Малком ударил по мячу, который попал в грудь главному арбитру встречи Евгению Турбину. В ответ судья показал футболисту большой палец.

    Спустя несколько секунд после случившегося партнер Малкома по атаке Артем Дзюба жестом достал из кармана импровизированную карточку и предъявил ее бразильцу.

    Малком попал мячом в арбитра. Тот показал бразильцу большой палец

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    11.08.2019 15:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 августа 2019, 12:28

      Просто наглядно без переводчика показал партнеру,что его ожидает за это!

      0
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      Рейтинг: +105

      klyukin 11 августа 2019, 20:09

      дзюба король положения!

      2
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      Рейтинг: +56

      bloodhound 11 августа 2019, 18:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      клёун, этот Дзюбиньо

      -4
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      Рейтинг: +1386

      Чец 11 августа 2019, 17:14

      Дзюба в своем репертуаре.

      1
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      Рейтинг: +11

      ivan1-1ivanoff 11 августа 2019, 17:06

      дзюба лопух как циркач

      0
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      Рейтинг: +68

      Kazaк.161 11 августа 2019, 16:54

      Докладываю. "Порванный хрюкан "- опущенный.

      0
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 11 августа 2019, 16:10

      Забавный момент, особенно если всё увидеть в контексте игры.
      Судье и игрокам - респект за импровизацию.
      Это хорошо, что такое есть в нашем футболе.

      8
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      Рейтинг: +1902

      lek! 11 августа 2019, 16:09

      Больше похоже на предупреждение Артёма , что бы больше так не делал .

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero 11 августа 2019, 16:03

      похоже Дзюба говорит " в следующий раз получишь"

      4
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