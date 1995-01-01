Малком попал мячом в арбитра. Тот показал бразильцу большой палец

Во время матча 5-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» произошел интересный инцидент.

Вингер петербургской команды Малком с 40 метров попал мячом в арбитра встречи Евгения Турбина.

Судья невозмутимо отреагировал на произошедшее, показав бразильцу большой палец.

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 2:0.

Малком вышел на замену сразу после перерыва.