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    Малком попал мячом в арбитра. Тот показал бразильцу большой палец

    Во время матча 5-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» произошел интересный инцидент.

    Вингер петербургской команды Малком с 40 метров попал мячом в арбитра встречи Евгения Турбина.

    Судья невозмутимо отреагировал на произошедшее, показав бразильцу большой палец.

    • «Зенит» победил «Динамо» со счетом 2:0.
    • Малком вышел на замену сразу после перерыва.

    Источник: Твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10233

      Garrincha58 41 минуту назад

      такие бы пасы на Дзюбу отдавал, а на Азмуна бесполезно он тоже будет большой палец показывать и всё, сколько моментов загубливает, если бы половину использовал может и золотую бутсу получил иранский месси а не настоящий

      0
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      Рейтинг: +475

      Санёк 17 52 минуты назад

      Ха-ха вы не поняли,судья подумал,,,, средный палец ему не по силу, покажу поменьше

      1
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      Рейтинг: +2771

      BAIv 1 час назад

      мысленно матернулся, но потом нормально отреагировал

      0
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      Рейтинг: +10

      SayatYNWA 1 час назад

      Перестраховался,а то вдруг примут за расиста

      0
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      Рейтинг: +537

      GSmall 1 час назад

      Меткий значит))

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