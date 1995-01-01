Малком попал мячом в арбитра. Тот показал бразильцу большой палец

такие бы пасы на Дзюбу отдавал, а на Азмуна бесполезно он тоже будет большой палец показывать и всё, сколько моментов загубливает, если бы половину использовал может и золотую бутсу получил иранский месси а не настоящий
Во время матча 5-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» произошел интересный инцидент.
Вингер петербургской команды Малком с 40 метров попал мячом в арбитра встречи Евгения Турбина.
Судья невозмутимо отреагировал на произошедшее, показав бразильцу большой палец.
- «Зенит» победил «Динамо» со счетом 2:0.
- Малком вышел на замену сразу после перерыва.
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— Матч ТВ (@MatchTV) 10 августа 2019 г.