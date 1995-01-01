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    Миранчуки и Смолов сыграют в атаке у «Локомотива», Августиняк и Панюков выйдут впереди у «Урала»

    «Локомотив» и «Урал» назвали стартовые составы на матч пятого тура РПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков.

    • Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +304

      Сенситив 43 минуты назад

      для желающих смотреть АПЛ, ссылка ...http://hdtennis.ru/translyacii-futbola/...
      какой-то теннисный канал и комментируют китайцы, но картинка хорошая, как-то так...))

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      Рейтинг: +2918

      polt 1 час назад

      Какие там Локомотив с Уралом, все дружно смотрим пляжный волейбол. Спасибо общероссийскому общедоступному *****...му каналу Матч ТВ.

      0
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      Рейтинг: +1298

      Фанат Рубина > polt 40 минут назад

      купи подписку на матч-премьер и смотри весь тур

      0
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      Рейтинг: -33

      Вальдемар IV > polt 16 минут назад

      это логично там ребята бьются в финале, а здесь матч неинтересных госклубов

      0
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      Рейтинг: +22230

      zra78 1 час назад

      Удачи парни!!! Да прибудет с нами сила!!!

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