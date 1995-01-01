Миранчуки и Смолов сыграют в атаке у «Локомотива», Августиняк и Панюков выйдут впереди у «Урала»

для желающих смотреть АПЛ, ссылка ...http://hdtennis.ru/translyacii-futbola/...
какой-то теннисный канал и комментируют китайцы, но картинка хорошая, как-то так...))
«Локомотив» и «Урал» назвали стартовые составы на матч пятого тура РПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков.
- Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.