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    Тренер «Зенита» Де Оливейра: «Пока Малкому все здесь нравится. Ребята приняли его очень хорошо»

    Тренер «Зенита» Вильям Де Оливейра рассказал о новичке команды Малкоме.

    Нападающий перешел в петербургский клуб из «Барселоны» в начале августа за 40+5 миллионов евро. Он уже принял участие в матчах «Зенита» в РПЛ с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (2:0).

    – Вы прекрасно знаете Россию и русский язык. Это поможет Малкому адаптироваться в короткие сроки?

    – Надеюсь, что смогу ему в этом помочь. Пока Малкому все нравится в «Зените». Насколько я вижу, ребята приняли его очень хорошо. Надеюсь, он как можно быстрее сможет играть больше минут, но ему надо немного поднабрать форму. А так – всех все устраивает.

    – Процесс набора Малкомом формы уже идет?

    – Да. Такой игровой практики, чтобы сейчас быть готовым на все сто процентов, в «Барселоне» у него не было. Но увеличение количества игровых минут в «Зените» должно привести к хорошему результату.

    – О чем Малком спрашивает вас в первую очередь?

    – Хочет побольше знать о российском чемпионате, о жизни в России. Уже, кстати, нашел квартиру в Петербурге. Так что пока все хорошо получается.

    • После пяти туров «Зенит» набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.
    • В следующей игре петербуржцы сыграют дома против «Ахмата».

    Источник: «Матч ТВ»

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