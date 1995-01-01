Месси может из-за травмы пропустить начало сезона

Здоровья Месси!
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде затруднился ответить на вопрос о точных сроках восстановления после травмы капитана команды Лионеля Месси.
«Он восстанавливается. Я не знаю, будет ли он готов к началу чемпионата. Все выглядит сложно», – сказал Вальверде.
- Неделю назад Месси травмировал на тренировке икроножную мышцу.
- Из-за повреждения аргентинец пропустил турне «Барселоны» в США.
- Каталонская команда откроет новый сезон Примеры гостевым матчем с «Атлетиком», который состоится 16 августа.