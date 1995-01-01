Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Месси может из-за травмы пропустить начало сезона

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде затруднился ответить на вопрос о точных сроках восстановления после травмы капитана команды Лионеля Месси.

    «Он восстанавливается. Я не знаю, будет ли он готов к началу чемпионата. Все выглядит сложно», – сказал Вальверде.

    • Неделю назад Месси травмировал на тренировке икроножную мышцу.
    • Из-за повреждения аргентинец пропустил турне «Барселоны» в США.
    • Каталонская команда откроет новый сезон Примеры гостевым матчем с «Атлетиком», который состоится 16 августа.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +843

      Boeung777 37 минут назад

      Здоровья Месси!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106805
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73115
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru