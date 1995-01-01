Месси может из-за травмы пропустить начало сезона

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде затруднился ответить на вопрос о точных сроках восстановления после травмы капитана команды Лионеля Месси.

«Он восстанавливается. Я не знаю, будет ли он готов к началу чемпионата. Все выглядит сложно», – сказал Вальверде.