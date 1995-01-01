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    Спустя пять дней после трансфера Тиля в «Спартак» на стадионе АЗ обрушилась крыша

    На домашнем стадионе голландского АЗ «АФАС Штадион» обрушилась крыша. Секция упала в район центральной трибуны. Фото доступно ниже. В результате инцидента никто не пострадал.

    15 августа АЗ должен провести ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против украинского «Мариуполя». Есть вероятность переноса встречи на другой стадион.

    • Пять дней назад АЗ продал в «Спартак» за 18 миллионов евро полузащитника Гуса Тиля.
    • «АФАС Штадион» построен в 2006 году.
    • Вместимость стадиона – 17023 зрителя.

    Источник: Твиттер АЗ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3658

      Lester84 7 минут назад

      Видимо у них какие-то суровые бакланы крышу клевали

      0
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      Рейтинг: +7269

      KLIM777 29 минут назад

      Жесть! Хорошо, что не во время матча. Надо теперь все конструкции проверять

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