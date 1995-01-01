Спустя пять дней после трансфера Тиля в «Спартак» на стадионе АЗ обрушилась крыша

На домашнем стадионе голландского АЗ «АФАС Штадион» обрушилась крыша. Секция упала в район центральной трибуны. Фото доступно ниже. В результате инцидента никто не пострадал.

15 августа АЗ должен провести ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против украинского «Мариуполя». Есть вероятность переноса встречи на другой стадион.