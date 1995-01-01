Сулейманов: «Устал уже от этого «Шапи-тайма». Я не волшебник»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов объяснил, почему по сравнению с прошлым сезоном реже забивает голы после выхода на замену. Игрок обратил внимание, что выкладывается по максимуму.

«Каждый сезон не может складываться так, что буду выходить и всегда забивать. Я не волшебник. Я постоянно показываю на поле максимум, и это главное. Уже устал от этого «Шапи-тайма», просто хочу играть, и все.

Не могу сказать, что это сильно давит, но есть такой момент. Сейчас, когда выхожу на замену и не забиваю, люди говорят: «А, вот Шапи вышел, а не забил», – сказал Сулейманов.