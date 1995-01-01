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    Сулейманов: «Устал уже от этого «Шапи-тайма». Я не волшебник»

    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов объяснил, почему по сравнению с прошлым сезоном реже забивает голы после выхода на замену. Игрок обратил внимание, что выкладывается по максимуму.

    «Каждый сезон не может складываться так, что буду выходить и всегда забивать. Я не волшебник. Я постоянно показываю на поле максимум, и это главное. Уже устал от этого «Шапи-тайма», просто хочу играть, и все.

    Не могу сказать, что это сильно давит, но есть такой момент. Сейчас, когда выхожу на замену и не забиваю, люди говорят: «А, вот Шапи вышел, а не забил», – сказал Сулейманов.

    • Сулейманов в текущем сезоне РПЛ провел четыре матча, забил гол.
    • «Краснодар» в РПЛ идет вторым.
    • Во вторник, 13 августа, южане проведут ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Порту».

    Источник: «Чемпионат»

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