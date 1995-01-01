Хохлов – об игре «Динамо» с «Зенитом»: «Неправильно разбегались, неправильно заполняли зоны»

...Дмитрий Хохлов недоволен действиями команды в атаке...
вот енто, Дима, как раз то, чему ты их и учишь, как тренер, чё дураку не валить на футболёров, коли сам туп, как три за..упы вместе, хочеца видеть в тренере Динамо толкового спеца, что смог бы данный набор игроков, преобразить в КОМАНДУ, а тебе этого не дано, умишком слаб, как-то так...))
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). Специалист недоволен действиями команды в атаке.
«В первом тайме мы действовали правильно, располагались правильно, перекрывали зоны и действовали как раз на перехватах.
В завершении иногда неправильно разбегались, неправильно заполняли зоны, два игрока оказывались в одной зоне, а должны были заполнять разные зоны и доводить дело до завершения. Это не получилось», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- «Динамо» в таблице идет 11-м.
- Следующий соперник – «Локомотив».
- «Зенит» лидирует в РПЛ.