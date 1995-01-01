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    Хохлов – об игре «Динамо» с «Зенитом»: «Неправильно разбегались, неправильно заполняли зоны»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). Специалист недоволен действиями команды в атаке.

    «В первом тайме мы действовали правильно, располагались правильно, перекрывали зоны и действовали как раз на перехватах.

    В завершении иногда неправильно разбегались, неправильно заполняли зоны, два игрока оказывались в одной зоне, а должны были заполнять разные зоны и доводить дело до завершения. Это не получилось», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +303

      Сенситив 21 минуту назад

      ...Дмитрий Хохлов недоволен действиями команды в атаке...
      вот енто, Дима, как раз то, чему ты их и учишь, как тренер, чё дураку не валить на футболёров, коли сам туп, как три за..упы вместе, хочеца видеть в тренере Динамо толкового спеца, что смог бы данный набор игроков, преобразить в КОМАНДУ, а тебе этого не дано, умишком слаб, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +841

      Борат 37 минут назад

      Дно ждёт динаму

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