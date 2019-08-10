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    Mundo Deportivo: «Реал» может отложить трансфер ван де Бека до зимы или следующего лета

    «Реал» может отложить трансфер полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

    По информации Mundo Deportivo, первоначальна задача мадридцев – распродать определенную группу игроков. Переход голландца таким образом может состояться только летом 2020 года.

    При этом договоренность с футболистом остается в силе, и, если «Реал» успеет освободить место в составе, возможно, что ван де Бек все же окажется в Мадриде до закрытия текущего трансферного окна в Испании (2 сентября).

    Также не исключена возможность того, что «Реал» оформит переход хавбека в январе. Все будет зависеть от того, насколько быстро мадридский клуб решит вопрос с уходом некоторых игроков.

    Сумма трансфера ван де Бека из «Аякса» в «Реал» может составить 55 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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