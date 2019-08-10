Мамаев: «Нам с Кокориным не составит труда вернуться в большой футбол. Уверены в этом на 100%»

Да вы 2 осла никогда и не были в большом футболе, вам по 28-30 лет и до сих пор некоторые овощи в очках, например как Орлов и Ко, перспективными считают, а по существу от вас толку нет и никогда не было
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о пребывании в колонии и рассказал о планах на будущее.
Сегодня Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин в составе команды заключенных «Золотой лев» приняли участие в матче против «Салюта» (4:2), который прошел на территории ИК №4 Белгородской области. Мамаев сделал хет-трик.
Встреча прошла мини-футбольном поле и состояла из двух таймов по 20 минут в формате шесть на шесть.
«Настроение отличное. На УДО подали, конечно, рассчитываем на это. На все воля божья. Как будет, так будет. В любом случае не так долго осталось. Нормально все будет.
Жизнь хорошо проходит, спортом удается заниматься. По сравнению с СИЗО намного больше пространства и возможностей для занятия спортом. Думаю, вы тоже видите, что мы держим себя в форме и нам не составит труда вернуться в большой футбол. Мы в этом уверены на 100 процентов. Тренируемся каждый день.
В колонии не хватает свободы, здесь все по распорядку. Ничего сложного в этом нет, но свобода есть свобода. Конечно, встреча с семьей была эмоциональной. Почти 10 месяцев не видел детей, жену тоже. Благодарен им очень за всю поддержку, что они всегда находятся рядом и поддерживают меня. Также отец приезжал и один товарищ.
Планы на свободе? Жить дальше, делать добро, играть в футбол, насколько позволит здоровье. И в первую очередь оставаться всегда человеком. Мы не упали вниз, а сделали огромный шаг вперед. Пусть мы остались без футбола, но у каждого в жизни есть испытания. Для нас это большой жизненный шаг вперед как для мужчин, в первую очередь», – сказал Мамаев.
- В октябре 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены из СИЗО-2 «Бутырка» в колонии.