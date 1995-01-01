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    В матче «Вест Хэм» – «Сити» впервые был использован VAR в АПЛ. Судья отменил гол Жезуса из-за офсайда

    Сегодня проходит матч первого тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити».

    На 54-й минуте игры нападающий «Сити» Габриэль Жезус отправил мяч в ворота лондонцев. Гол был отменен после подсказки судей, отвечающих за систему VAR.

    После просмотра видеоповтора главный арбитр Майк Дин не стал засчитывать мяч, определив офсайд у Рахима Стерлинга, отдавшего результативную передачу на Жезуса.

    Видеоассистент арбитра появился в АПЛ с нынешнего сезона. Это стало первым использованием VAR в истории Премьер-лиги.

    Источник: «Бомбардир»

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