В матче «Вест Хэм» – «Сити» впервые был использован VAR в АПЛ. Судья отменил гол Жезуса из-за офсайда

Сегодня проходит матч первого тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити».

На 54-й минуте игры нападающий «Сити» Габриэль Жезус отправил мяч в ворота лондонцев. Гол был отменен после подсказки судей, отвечающих за систему VAR.

После просмотра видеоповтора главный арбитр Майк Дин не стал засчитывать мяч, определив офсайд у Рахима Стерлинга, отдавшего результативную передачу на Жезуса.

Видеоассистент арбитра появился в АПЛ с нынешнего сезона. Это стало первым использованием VAR в истории Премьер-лиги.