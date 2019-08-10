Кикнадзе: «Где вы прочитали про Рибери и «Локомотив»? Во французской прессе? Вот это она дает»

дыма без огня не бывает...
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отреагировал на информацию во французских СМИ об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.
Сегодня L'Equipe сообщила, что «Локомотив» ведет переговоры с представителями 36-летнего игрока.
«Где вы прочитали о том, что Рибери может перейти в «Локомотив»? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это французская пресса дает. Что же еще там написано?
До 2 сентября никаких комментариев», – сказал Кикнадзе.
- В составе «Баварии» француз стал девятикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА
- Рибери – вице-чемпион мира 2006 года.