Кикнадзе: «Где вы прочитали про Рибери и «Локомотив»? Во французской прессе? Вот это она дает»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отреагировал на информацию во французских СМИ об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.

Сегодня L'Equipe сообщила, что «Локомотив» ведет переговоры с представителями 36-летнего игрока.

«Где вы прочитали о том, что Рибери может перейти в «Локомотив»? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это французская пресса дает. Что же еще там написано?

До 2 сентября никаких комментариев», – сказал Кикнадзе.