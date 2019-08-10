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    Кикнадзе: «Где вы прочитали про Рибери и «Локомотив»? Во французской прессе? Вот это она дает»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отреагировал на информацию во французских СМИ об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.

    Сегодня L'Equipe сообщила, что «Локомотив» ведет переговоры с представителями 36-летнего игрока.

    «Где вы прочитали о том, что Рибери может перейти в «Локомотив»? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это французская пресса дает. Что же еще там написано?

    До 2 сентября никаких комментариев», – сказал Кикнадзе.

    • В составе «Баварии» француз стал девятикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА
    • Рибери – вице-чемпион мира 2006 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1876

      JTherry 16 минут назад

      дыма без огня не бывает...

      0
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      Рейтинг: +421

      ФК_Полоцк 29 минут назад

      До 2 сентября никаких комментариев) Походу на самом деле переговоры ведут.

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