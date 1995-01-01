Алисон может пропустить 4-6 недель. У него подозрения на разрыв икроножной мышцы

Ну теперь пусть Адриан покажет как он будет вытеснять Алисона)
Голкипер «Ливерпуля» Алисон может пропустить до полутора месяцев по причине повреждения, полученного в матче первого тура АПЛ с «Норвичем» (4:1).
Бразилец травмировал икроножную мышцу правой ноги. По информации журналиста Daily Mail Доминика Кинга, имеются опасения, что 26-летний футболист получил разрыв мышцы и его восстановление может занять от четырех до шести недель.
Ранее уже стало известно, что вратарь пропустит матч с «Челси» за Суперкубок УЕФА, который пройдет 14 августа в Стамбуле.
- В прошлом сезоне Алисон провел за «Ливерпуль» 51 игру и пропустил 34 гола.
Источник: Твиттер журналиста Доминика Кинга
Доминик Кинг – журналист Daily Mail, на страницу которого в твиттере подписано более 100 тысяч человек.