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    Алисон может пропустить 4-6 недель. У него подозрения на разрыв икроножной мышцы

    Голкипер «Ливерпуля» Алисон может пропустить до полутора месяцев по причине повреждения, полученного в матче первого тура АПЛ с «Норвичем» (4:1).

    Бразилец травмировал икроножную мышцу правой ноги. По информации журналиста Daily Mail Доминика Кинга, имеются опасения, что 26-летний футболист получил разрыв мышцы и его восстановление может занять от четырех до шести недель.

    Ранее уже стало известно, что вратарь пропустит матч с «Челси» за Суперкубок УЕФА, который пройдет 14 августа в Стамбуле.

    • В прошлом сезоне Алисон провел за «Ливерпуль» 51 игру и пропустил 34 гола.

    Источник: Твиттер журналиста Доминика Кинга

    Доминик Кинг – журналист Daily Mail, на страницу которого в твиттере подписано более 100 тысяч человек.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      ФК_Полоцк 30 минут назад

      Ну теперь пусть Адриан покажет как он будет вытеснять Алисона)

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