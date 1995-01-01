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    Игрок «Норвича» Пукки: «Ливерпуль» сразу нас наказал. После перерыва хотели выйти и просто забить»

    Нападающий «Норвича» Теему Пукки поделился впечатлениями от матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:4). Финн забил единственный гол своей команды.

    «Второй тайм в нашем исполнении был хорош. После перерыва мы просто хотели выйти и забить, ибо понимали, что разница слишком большая, чтобы заработать очки.

    Мы были в порядке в первом тайме, но «Ливерпуль» – жесткая команда, которая нас сразу наказала», – цитирует Пукки ВВС.

    • «Ливерпуль» в прошлом сезоне финишировал вторым.
    • «Норвич» прошлый сезон провел в Чемпионшипе.
    • В следующем туре «Норвич» встретится с «Ньюкаслом».

    Источник: ВВС

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