Игрок «Норвича» Пукки: «Ливерпуль» сразу нас наказал. После перерыва хотели выйти и просто забить»

Нападающий «Норвича» Теему Пукки поделился впечатлениями от матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:4). Финн забил единственный гол своей команды.

«Второй тайм в нашем исполнении был хорош. После перерыва мы просто хотели выйти и забить, ибо понимали, что разница слишком большая, чтобы заработать очки.

Мы были в порядке в первом тайме, но «Ливерпуль» – жесткая команда, которая нас сразу наказала», – цитирует Пукки ВВС.