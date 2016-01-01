Иванович – о Малкоме: «Сразу видно, сильный игрок, который может помочь «Зениту»

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович высказался о новичке команды Малкоме. Серб назвал бразильского нападающего сильным футболистом.

«Сразу видно, сильный игрок, который может помочь команде. Ему нужно время, чтобы показать лучший футбол.

На тренировках выглядит отлично, владеет мячом очень хорошо. Ждем результативных действий на поле», – сказал Иванович.