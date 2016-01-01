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    Иванович – о Малкоме: «Сразу видно, сильный игрок, который может помочь «Зениту»

    Капитан «Зенита» Бранислав Иванович высказался о новичке команды Малкоме. Серб назвал бразильского нападающего сильным футболистом.

    «Сразу видно, сильный игрок, который может помочь команде. Ему нужно время, чтобы показать лучший футбол.

    На тренировках выглядит отлично, владеет мячом очень хорошо. Ждем результативных действий на поле», – сказал Иванович.

    • Бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» на прошлой неделе за 40+5 миллионов евро.
    • Форвард дебютировал за петербуржцев в матче четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1), выйдя на замену на 71-й минуте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2336

      TOL47 6 минут назад

      Малколм должен на поле показывать что он топ, хочу увидеть это в игре с Динамо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1711

      ухоженный крокодил 35 минут назад

      Ждем топ плеймейкера в Зените к ЛЧ.
      И пора уже Смольникову замену искать.

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