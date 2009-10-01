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    Моуринью: «После победы в Лиге чемпионов с «Интером» остался в Мадриде»

    Экс-главный тренер «Интера» и «Реала» Жозе Моуринью рассказал, что было после победы в Лиге чемпионов-2009/10 с миланской командой и почему он решился на переезд в Мадрид.

    «После победы в Лиге чемпионов я остался в Мадриде. Думаю, если бы полетел обратно в Италию, то так и остался бы с «Интером». На тот момент решение было принято, но контракт еще не был подписан.

    Это была третья попытка «Реала» подписать меня. Отказать этому клубу один раз сложно, два – еще сложнее, в третий раз у меня не получилось.

    Я даже не пошел в раздевалку. Мне казалось, что я потеряю эмоциональный контроль. Но я до сих пор общаюсь с ребятами из того «Интера», у нас остался чат «требл» и мы поддерживаем связь», – рассказал Жозе.

    • Моуринью работал с «Интером» с 2008 по 2010-й.
    • В сезоне-2009/10 миланский клуб выиграл чемпионат и кубок Италии, а также Лигу чемпионов.
    • С 2010 по 2013 португалец возглавлял «Реал».

    Источник: Goal.com

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