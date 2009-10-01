Моуринью: «После победы в Лиге чемпионов с «Интером» остался в Мадриде»

Экс-главный тренер «Интера» и «Реала» Жозе Моуринью рассказал, что было после победы в Лиге чемпионов-2009/10 с миланской командой и почему он решился на переезд в Мадрид.

«После победы в Лиге чемпионов я остался в Мадриде. Думаю, если бы полетел обратно в Италию, то так и остался бы с «Интером». На тот момент решение было принято, но контракт еще не был подписан.

Это была третья попытка «Реала» подписать меня. Отказать этому клубу один раз сложно, два – еще сложнее, в третий раз у меня не получилось.

Я даже не пошел в раздевалку. Мне казалось, что я потеряю эмоциональный контроль. Но я до сих пор общаюсь с ребятами из того «Интера», у нас остался чат «требл» и мы поддерживаем связь», – рассказал Жозе.