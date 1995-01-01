«Балтика» поддержала главного тренера Калешина. Он отбывает восьмиматчевую дисквалификацию

Руководство «Балтики» выразило поддержку главному тренеру Евгению Калешину.

«К тренеру доверие есть, несмотря на восьмиматчевую дисквалификацию. Не знаю, много ли клубов продолжили бы доверять тренеру, учитывая, что его примерно два месяца не будет на бровке поля с командой. Трудно объяснить, с чем связаны наши спортивные результаты, ведь если посмотреть статистику, то во многих матчах команда по всем параметрам, цифрам выглядела лучше соперника. Почему не удается выиграть – загадка.

Игра команды строится, все зависит от тренера и его видения, мы как клуб его поддерживаем. Видим, что игра есть, но нет результата, но доверяем тренерскому штабу, трезво оцениваем ситуацию. Руководство постоянно находится в контакте с главным тренером, никаких конфликтов нет. Ситуация с турнирным положением нас немного расстраивает, но работа идет в штатном режиме», – заявил директор по развитию калининградского клуба Юрий Аракелян.