«Эвертон» объявил о покупке у «Арсенала» Ивоби

Вингер «Арсенала» Алекс Ивоби стал игроком «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. По информации Sky Sports, мерсисайдцы купили нигерийца за 35 миллионов фунтов (38 миллионов евро).

23-летний футболист заключил с «Эвертоном» контракт до лета 2024 года.