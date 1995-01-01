«Эвертон» объявил о покупке у «Арсенала» Ивоби

Вингер «Арсенала» Алекс Ивоби стал игроком «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. По информации Sky Sports, мерсисайдцы купили нигерийца за 35 миллионов фунтов (38 миллионов евро).
23-летний футболист заключил с «Эвертоном» контракт до лета 2024 года.
- Ивоби – воспитанник «Арсенала».
- За основную команду дебютировал в октябре 2015 года.
- С тех пор игрок провел 149 матчей, забил 15 голов и сделал 27 результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.