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    Официально: Давид Луис – игрок «Арсенала»

    Центральный защитник Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал», сообщает официальный сайт клуба.

    Детали трансфера и условия личного контракта 32-летнего бразильца не разглашаются.

    По информации журналиста BBC Дэвида Орнстейна, сумма сделки составила 8 миллионов фунтов (8,7 миллиона евро), а контракт игрока с лондонским клубом рассчитан на два сезона.

    В «Арсенале» центрбек будет играть под 23-м номером.

    • «Челси» в августе 2016 года купил Луиса у «ПСЖ» за 35 миллионов евро.
    • Ранее футболист выступал за клуб с января 2011-го по июль 2014 года.
    • Суммарно он провел 248 матчей, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +10218

      Garrincha58 6 минут назад

      а какой смысл было переходить ему самому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      FENIX-SL 16 минут назад

      за такие копейки
      пусть и уже не топового Луиса
      но все же сильно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      FENIX-SL 17 минут назад

      что?
      это как вообще?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +995

      CSKA471 18 минут назад

      Давид все же касячник, но в целом это усиление!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +97

      k2-91 19 минут назад

      Ну на фоне центральных защитников Арсенала, это усиление. Тем более Арсенал вроде планирует обороняться высоко, Луиз должен быть к месту.

      1
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