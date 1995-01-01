Официально: Давид Луис – игрок «Арсенала»

Центральный защитник Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал», сообщает официальный сайт клуба.

Детали трансфера и условия личного контракта 32-летнего бразильца не разглашаются.

По информации журналиста BBC Дэвида Орнстейна, сумма сделки составила 8 миллионов фунтов (8,7 миллиона евро), а контракт игрока с лондонским клубом рассчитан на два сезона.

В «Арсенале» центрбек будет играть под 23-м номером.