Официально: Давид Луис – игрок «Арсенала»

а какой смысл было переходить ему самому
Центральный защитник Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал», сообщает официальный сайт клуба.
Детали трансфера и условия личного контракта 32-летнего бразильца не разглашаются.
По информации журналиста BBC Дэвида Орнстейна, сумма сделки составила 8 миллионов фунтов (8,7 миллиона евро), а контракт игрока с лондонским клубом рассчитан на два сезона.
В «Арсенале» центрбек будет играть под 23-м номером.
- «Челси» в августе 2016 года купил Луиса у «ПСЖ» за 35 миллионов евро.
- Ранее футболист выступал за клуб с января 2011-го по июль 2014 года.
- Суммарно он провел 248 матчей, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.