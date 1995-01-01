Айети перешел из «Базеля» в «Вест Хэм»

Он албанец вроде
«Вест Хэм» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Базеля» Албиана Айети.
Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 8,7 миллиона евро.
22-летний швейцарец заключил с лондонским клубом контракт до 2023 года с опцией продления еще на два сезона.
- Айети – воспитанник «Базеля».
- В январе 2016 года форвард покинул клуб, но в октябре 2017-го вернулся.
- В сумме он провел за команду 96 матчей, забил 43 гола и сделал 21 ассист.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.