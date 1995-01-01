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    Айети перешел из «Базеля» в «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Базеля» Албиана Айети.

    Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 8,7 миллиона евро.

    22-летний швейцарец заключил с лондонским клубом контракт до 2023 года с опцией продления еще на два сезона.

    • Айети – воспитанник «Базеля».
    • В январе 2016 года форвард покинул клуб, но в октябре 2017-го вернулся.
    • В сумме он провел за команду 96 матчей, забил 43 гола и сделал 21 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +511

      GSmall 57 минут назад

      Он албанец вроде

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