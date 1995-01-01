Айети перешел из «Базеля» в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Базеля» Албиана Айети.

Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 8,7 миллиона евро.

22-летний швейцарец заключил с лондонским клубом контракт до 2023 года с опцией продления еще на два сезона.