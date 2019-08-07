Травма Сане может усложнить его переход в «Баварию»

Трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию» оказался под угрозой.
В четверг Сане должен пройдет медобследование в связи с полученной в матче с «Ливерпулем» в Суперкубке Англии травмой, сообщает The Telegraph. У врачей есть подозрение на травму крестообразных связок, однако это не разрыв, а небольшое повреждение.
Однако восстановление даже от такой травмы займет немало времени, и этот факт может усложнить переход игрока в «Баварию».
- Ранее стало известно, что Сане может перенести операцию на колене.
- Сане согласовал переход в «Баварию». Сообщалось, что трансфер должен состояться 8 августа.
- «Сити» запросил у «Баварии» 150 миллионов на его трансфер. Transfermakrt оценивает Сане в 100 миллионов.