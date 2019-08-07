Травма Сане может усложнить его переход в «Баварию»

Трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию» оказался под угрозой.

В четверг Сане должен пройдет медобследование в связи с полученной в матче с «Ливерпулем» в Суперкубке Англии травмой, сообщает The Telegraph. У врачей есть подозрение на травму крестообразных связок, однако это не разрыв, а небольшое повреждение.

Однако восстановление даже от такой травмы займет немало времени, и этот факт может усложнить переход игрока в «Баварию».