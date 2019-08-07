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    Травма Сане может усложнить его переход в «Баварию»

    Трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию» оказался под угрозой.

    В четверг Сане должен пройдет медобследование в связи с полученной в матче с «Ливерпулем» в Суперкубке Англии травмой, сообщает The Telegraph. У врачей есть подозрение на травму крестообразных связок, однако это не разрыв, а небольшое повреждение.

    Однако восстановление даже от такой травмы займет немало времени, и этот факт может усложнить переход игрока в «Баварию».

    • Ранее стало известно, что Сане может перенести операцию на колене.
    • Сане согласовал переход в «Баварию». Сообщалось, что трансфер должен состояться 8 августа.
    • «Сити» запросил у «Баварии» 150 миллионов на его трансфер. Transfermakrt оценивает Сане в 100 миллионов.

    Источник: The Telegraph

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