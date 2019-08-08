Дуглас Сантос об автоголе в игре с «Краснодаром»: «Хорошо, что это произошло не в решающем матче»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал свой автогол в матче против «Краснодара» (1:1).

«Ужасно, это было ужасно. Нет ничего хуже, чем забить в свои ворота. Это станет мне уроком. Конечно, я хотел забить, но отнюдь не в свои ворота. С другой стороны хорошо, что это произошло сейчас, а не в каком-то решающем матче. Нужно не допускать ошибок, впредь всех радовать, а не огорчать», – цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

Бразильский защитник забил в свои ворота на 80-й минуте матча с «Краснодаром» при счете 0:0. Игра завершилась со счетом 1:1.