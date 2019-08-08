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    Дуглас Сантос об автоголе в игре с «Краснодаром»: «Хорошо, что это произошло не в решающем матче»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал свой автогол в матче против «Краснодара» (1:1).

    «Ужасно, это было ужасно. Нет ничего хуже, чем забить в свои ворота. Это станет мне уроком. Конечно, я хотел забить, но отнюдь не в свои ворота. С другой стороны хорошо, что это произошло сейчас, а не в каком-то решающем матче. Нужно не допускать ошибок, впредь всех радовать, а не огорчать», – цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

    Бразильский защитник забил в свои ворота на 80-й минуте матча с «Краснодаром» при счете 0:0. Игра завершилась со счетом 1:1.

    • Дуглас Сантос перешел в «Зенит» летом из «Гамбурга».
    • Бразилец принял участие во всех четырех матчах РПЛ текущего сезона.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: -34

      Вальдемар IV 46 минут назад

      в рещающем это каком? в финале лч на плейстейшн

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      S.K.V. 51 минуту назад

      Чего все мусолят этот эпизод.100% вина Лунева .Куда он поперся из ворот когда два игрока борются за мяч!!!

      1
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      Рейтинг: +6453

      Вомбат 1 час назад

      Правильно. А в решающем Лунев и без твоей помощи пропустит.

      1
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      Рейтинг: +1138

      Derzkiy1 1 час назад

      Дуглас Сантос даже если и в свои забил, в игре он был лучшем ! Очень крутое приобретение

      2
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      Рейтинг: +1548

      baden69 1 час назад

      Не переживай, здесь больше ошибка Лунева, чем твоя.

      4
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      Рейтинг: +62

      Sosnart > baden69 1 час назад

      Однозначно!

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