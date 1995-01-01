«Чемпионат»: Игнатьев хочет уйти из «Краснодара», им интересуется «Динамо»

В этой истории третьи лица мутят воду.
По информации «Чемпионата», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.
Интерес к форварду проявляет московское «Динамо». Президент краснодарского клуба Сергей Галицкий не собирается расставаться с 20-летним игроком.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» не продаст Игнатьева менее чем за 20 миллионов. Sport Inside писал, что игроком интересуются три московских клуба: «Локомотив», «Спартак» и «Динамо».
- В марте между Игнатьевым и «Краснодаром» произошел конфликт. Игрок не хотел продлевать контракт с клубом на предложенных условиях. Футболиста отправили в дубль, но позже вернули в первую команду.
- «Краснодар» продлил контракт с Игнатьевым до июня 2022 года.
- Трансферная стоимость форварда – 6 миллионов евро.