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    «Чемпионат»: Игнатьев хочет уйти из «Краснодара», им интересуется «Динамо»

    По информации «Чемпионата», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

    Интерес к форварду проявляет московское «Динамо». Президент краснодарского клуба Сергей Галицкий не собирается расставаться с 20-летним игроком.

    Ранее сообщалось, что «Краснодар» не продаст Игнатьева менее чем за 20 миллионов. Sport Inside писал, что игроком интересуются три московских клуба: «Локомотив», «Спартак» и «Динамо».

    • В марте между Игнатьевым и «Краснодаром» произошел конфликт. Игрок не хотел продлевать контракт с клубом на предложенных условиях. Футболиста отправили в дубль, но позже вернули в первую команду.
    • «Краснодар» продлил контракт с Игнатьевым до июня 2022 года.
    • Трансферная стоимость форварда – 6 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:08
    Комментарии26
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      Рейтинг: +824

      Boeung777 21 минуту назад

      В этой истории третьи лица мутят воду.

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      Рейтинг: +1273

      Фанат Рубина 36 минут назад

      какой же гнилой этот игнатьев все таки!!
      играет в команде которая играет на уровне лч. ну или плей офф поздних стадий ле..

      а уйти хочет в команду которая борется за выживание. и которой через сезон уефа выпишут бан

      0
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      Рейтинг: -34

      Вальдемар IV > Фанат Рубина 33 минуты назад

      ну в нашей банутой стране зарплаты и бонусы вот в таких болтающихся спартаках динамах выше, плюс прикрываются какой-то историей, на которой пыль толщиной с руку

      -2
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      Рейтинг: +18571

      oyabun 41 минуту назад

      Спартаку бы очень пригодился, напа у нас сейчас по факту нет, ибо Понсе это очевидно ошибка селекции, а тут еще и российский паспорт. За парнем будущее, если не мариновать его на лавке. Но, Галицкий упрется рогом и не будет продавать из принципа. Разве что Зениту - там особые отношения.

      2
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      Рейтинг: -34

      Вальдемар IV > oyabun 31 минуту назад

      будущее если за ум возьмется, а не в утиль к вам уйдет, рогом упирается, потому что свиньи после жиго окончательно себя закопали как джентльмены, с бомжами какие особые отношения, кто после смольникова и то за немалые деньги уходил туда?

      -2
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      Рейтинг: +2536

      AtticusFinch 42 минуты назад

      Давно пора валить из этой хитрожопой конторы - где ему и Шапи платят 5 милн рублей в год - а покупным легионерам 5 млн евро....

      0
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      Рейтинг: -34

      Вальдемар IV > AtticusFinch 29 минут назад

      хитрожопая контора это газпром твой, это они заваливают игрочишек баблом что те начинают куярить стульями всех и вся.

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      Рейтинг: +606

      Cubinec1989 > Вальдемар IV 16 минут назад

      Хитрожопая контора? Это та в которой из го..на достали, отмыли, душу вложили, давали шансы, не смотря на то что лажал? Это хитрожопая контора? По моему хитрожопая та, что торт хочет себе на стол поставить, но только в тесте его возиться не комильфо, можно ж готовый взять, пообещав что тарелочки под тортом будут с золотой каемочкой

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      Рейтинг: +1144

      Антон bx14e 1 час назад

      Успеет положить трешку на Драгао..

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      Рейтинг: +6453

      Вомбат > Антон bx14e 1 час назад

      Грешно смеяться над больными людьми.

      -1
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      Рейтинг: -34

      Вальдемар IV > Антон bx14e 45 минут назад

      скорее его трешку грамм скоро в московском ночном клубе подбросят, такие кто с мест срывается обычно и заканчивают как говно

      -1
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      Рейтинг: +675

      Alekxei Z. 1 час назад

      Давно пора. Он пригодится большинсиву клубов РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: -34

      Вальдемар IV > Alekxei Z. 44 минуты назад

      уфа урал анжи

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      Рейтинг: +1447

      Tajik-za Zenit 1 час назад

      Ну ему мало дают игрового времени хотя парень тальковый

      2
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      Рейтинг: -34

      Вальдемар IV 1 час назад

      ну динамо это его уровень хотя бы не скрывает

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      Рейтинг: +86

      Фантомас 67 1 час назад

      Я бы на месте Галицкого, выставил бы его на трансфер и кто больше даст, потому как насильно "мил не будешь". А трансферная политика клуба в это трансферное окно, это уже вопрос отдельный.

      0
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      Рейтинг: +10205

      Garrincha58 1 час назад

      всё правильно ему не доверяют выпускают мёртвого Берга и никчёмного Ари а он якобы не готов и сидит на лавке или как вчера даже места в заявке не нашлось нонсенс Галицкий обещал 11 своих воспитанников а вчера 8 легов вышло в стартовом составе вот и весь расклад

      10
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      Рейтинг: +1677

      zritelx > Garrincha58 1 час назад

      Совершенно верно- тренерский штаб допустил большую ошибку не включив его в заявку на матч, а что про слова Галицкого про 11 своих игроков, то это оказалось простым звуком, руководителям клубов обдуманные заявления, взвешенные надо делать.

      3
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      Рейтинг: +1106

      klim2m > Garrincha58 55 минут назад

      Золотые слова Михалыч))

      2
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      Рейтинг: +51

      Николай71 > Garrincha58 17 минут назад

      Полностью с тобой согласен. Плюсую к тому же.
      Берг вчера ничего не показал особого, но играл и будет играть. Ари ещё ладно боец, своим характером способен тащить команду. Игнатьев видит что его специально не ставят при равных условиях и конечно будет бунтовать. Шапи это другая история, он более непредсказуемый, да к тому же штрафные неплохо бьёт. Вот его и выпускают хотя бы на замену, а Иван это будущее российского футбола как и Шапи. Жаль конечно что так всё происходит.
      Было бы здорово если придёт в Спартак Москва. Но не верится в это.

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      Рейтинг: +51

      Николай71 > zritelx 8 минут назад

      Да согласен с тобой полностью.

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