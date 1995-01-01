«Чемпионат»: Игнатьев хочет уйти из «Краснодара», им интересуется «Динамо»

По информации «Чемпионата», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Интерес к форварду проявляет московское «Динамо». Президент краснодарского клуба Сергей Галицкий не собирается расставаться с 20-летним игроком.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не продаст Игнатьева менее чем за 20 миллионов. Sport Inside писал, что игроком интересуются три московских клуба: «Локомотив», «Спартак» и «Динамо».