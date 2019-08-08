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    Семак: «Сложно говорить об оптимальных физических кондициях Малкома»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, сможет ли нападающий Малком появиться в стартовом составе в матче с «Динамо».

    «Посмотрим, подумаем. Потому как он сыграл в рамках предсезонной подготовки в двух матчах по 45 минут и против «Краснодара». Так что сложно говорить об оптимальных физических кондициях. По мне он готов играть, сколько – будем решать. С точки зрения появления с первых минут тоже будем решать», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

    «Динамо» сыграет с «Зенитом» в субботу, матч начнется в 20:00 мск.

    • Малком дебютировал в РПЛ, выйдя на замену в матче 4-го тура против «Краснодара». Бразилец остался доволен своей первой игрой за «Зенит».
    • «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1698

      ухоженный крокодил 43 минуты назад

      Надо его с начала игры выпускать, быстрее сыграется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      Борат 2 часа назад

      к первому сентября наберёт форму и накидает семинольным полную авоську!
      жду очередной к-б шарфопад )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Goldstream 2 часа назад

      нахера тогда такие деньги платили за полуфабрикат?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      ФК_Полоцк > Goldstream 1 час назад

      ты его игры вообще смотрел?)

      0
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