Семак: «Сложно говорить об оптимальных физических кондициях Малкома»

Надо его с начала игры выпускать, быстрее сыграется.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, сможет ли нападающий Малком появиться в стартовом составе в матче с «Динамо».
«Посмотрим, подумаем. Потому как он сыграл в рамках предсезонной подготовки в двух матчах по 45 минут и против «Краснодара». Так что сложно говорить об оптимальных физических кондициях. По мне он готов играть, сколько – будем решать. С точки зрения появления с первых минут тоже будем решать», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
«Динамо» сыграет с «Зенитом» в субботу, матч начнется в 20:00 мск.
- Малком дебютировал в РПЛ, выйдя на замену в матче 4-го тура против «Краснодара». Бразилец остался доволен своей первой игрой за «Зенит».
- «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
- 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.