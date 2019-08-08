Семак: «Сложно говорить об оптимальных физических кондициях Малкома»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, сможет ли нападающий Малком появиться в стартовом составе в матче с «Динамо».

«Посмотрим, подумаем. Потому как он сыграл в рамках предсезонной подготовки в двух матчах по 45 минут и против «Краснодара». Так что сложно говорить об оптимальных физических кондициях. По мне он готов играть, сколько – будем решать. С точки зрения появления с первых минут тоже будем решать», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Динамо» сыграет с «Зенитом» в субботу, матч начнется в 20:00 мск.