Кесси близок к переходу из «Милана» в «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси, скорее всего, продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне».

Как сообщает Football Italia, клубы договорились о трансфере ивуарийца за 25 миллионов евро плюс бонусы в размере 3 миллионов.

«Вулверхэмптону» осталось согласовать с 22-летним футболистом условия личного контракта. Хавбек хочет зарабатывать 4 миллиона евро в год, а английский клуб предлагает ему оклад в размере 2,8 миллиона.