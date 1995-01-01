Кесси близок к переходу из «Милана» в «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси, скорее всего, продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне».
Как сообщает Football Italia, клубы договорились о трансфере ивуарийца за 25 миллионов евро плюс бонусы в размере 3 миллионов.
«Вулверхэмптону» осталось согласовать с 22-летним футболистом условия личного контракта. Хавбек хочет зарабатывать 4 миллиона евро в год, а английский клуб предлагает ему оклад в размере 2,8 миллиона.
- В прошлом сезоне Кесси сыграл 42 матча в составе «Милана», забил семь голов и сделал три результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 33 миллиона евро.
- Сегодня, 8 августа, в Англии закрывается трансферное окно.