Клубы РПЛ интересуются игроком сборной Белоруссии Громыко

Полузащитник солигорского «Шахтера» Валерий Громыко может продолжить карьеру в России.

Как сообщает «Прессбол», интерес к 22-летнему футболисту проявляют несколько клубов РПЛ, названия которых не указываются.

Скорее всего, хавбек сменит команду зимой, когда истечет его контракт с «Шахтером» и он станет свободным агентом.