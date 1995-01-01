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    Клубы РПЛ интересуются игроком сборной Белоруссии Громыко

    Полузащитник солигорского «Шахтера» Валерий Громыко может продолжить карьеру в России.

    Как сообщает «Прессбол», интерес к 22-летнему футболисту проявляют несколько клубов РПЛ, названия которых не указываются.

    Скорее всего, хавбек сменит команду зимой, когда истечет его контракт с «Шахтером» и он станет свободным агентом.

    • Громыко провел один матч за национальную сборную Белоруссии.
    • За «Шахтер» игрок выступает с февраля 2018 года.
    • В его активе 29 матчей, шесть голов и четыре результативные передачи.
    • Рыночная стоимость белоруса – 500 тысяч евро.

    Источник: «Прессбол»

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