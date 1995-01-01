Клубы РПЛ интересуются игроком сборной Белоруссии Громыко

Полузащитник солигорского «Шахтера» Валерий Громыко может продолжить карьеру в России.
Как сообщает «Прессбол», интерес к 22-летнему футболисту проявляют несколько клубов РПЛ, названия которых не указываются.
Скорее всего, хавбек сменит команду зимой, когда истечет его контракт с «Шахтером» и он станет свободным агентом.
- Громыко провел один матч за национальную сборную Белоруссии.
- За «Шахтер» игрок выступает с февраля 2018 года.
- В его активе 29 матчей, шесть голов и четыре результативные передачи.
- Рыночная стоимость белоруса – 500 тысяч евро.