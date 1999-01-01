Уткин: «Денег у Гинера на три жизни ЦСКА хватит. Просто формула о бедности упрощает любой торг»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мнением о финансовых возможностях ЦСКА и владельца клуба Евгения Гинера.

«О бедности ЦСКА. Что ни случись с армейцами, произносится формула: все знают, что у ЦСКА нет денег. У Гинера лишних средств нет. ЦСКА особо-то разгуляться не может. На самом деле это страшно удобно самому Евгению Ленноровичу. Упрощает любой торг. Заставляет ценить любое сделанное предложение.

А денег у него вполне достаточно, как видим. Всех, кого надо, он в результате покупает. Там еще на три жизни ЦСКА хватит на самом деле. Просто не первый день на свете живет Евгений Леннорович», – написал Уткин в своем телеграм-канале.