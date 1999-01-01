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    Уткин: «Денег у Гинера на три жизни ЦСКА хватит. Просто формула о бедности упрощает любой торг»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мнением о финансовых возможностях ЦСКА и владельца клуба Евгения Гинера.

    «О бедности ЦСКА. Что ни случись с армейцами, произносится формула: все знают, что у ЦСКА нет денег. У Гинера лишних средств нет. ЦСКА особо-то разгуляться не может. На самом деле это страшно удобно самому Евгению Ленноровичу. Упрощает любой торг. Заставляет ценить любое сделанное предложение.

    А денег у него вполне достаточно, как видим. Всех, кого надо, он в результате покупает. Там еще на три жизни ЦСКА хватит на самом деле. Просто не первый день на свете живет Евгений Леннорович», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4309

      Агасфер 4 минуты назад

      Это называется "живёт по средствам". В отличие от представителей единого нефтегазового комплекса. Что украл непосильным трудом,то и тратит.

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      Рейтинг: +1480

      Parham 19 минут назад

      Ну, да... Не понять этих балбатушек!!
      То стонут, что Гинер всё купил, то бедный и несчастный!

      0
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      Рейтинг: +9213

      vladimir-7 34 минуты назад

      Вася, не завидуй и не принижай заслуги руководства и клуба ЦСКА.

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      Рейтинг: +10187

      Garrincha58 41 минуту назад

      ан еврей или хох...л они там все жадные и скупердяистые

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      Рейтинг: +386

      Звезда запаса 47 минут назад

      Данной формулой пользуются все материально озабоченные люди.

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      Рейтинг: +738

      Genz 52 минуты назад

      Утя произнёс очевидное, ничего нового, это знают все болелы ЦСКА. Раз сказал это жирная свинуля, значит завидует

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      Рейтинг: +3055

      Viper for CSKA 59 минут назад

      Мне импонирует, что ЦСКА, в отличие от очень многих клубов, не сорит деньгами, строит стадионы, взяв кредит, вытаскивает классных игроков за копейки и делает ставку на молодежь. А есть деньги у Гинера, или он тратит всё, что может - его личное дело. Тем более результаты - очень неплохие, как минимум.

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