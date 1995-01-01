«Спартак» заявил Тиля на сезон Премьер-лиги

Может я пропустил новость. Ларсона то заявили? Он же раньше Тиля пришёл.
Полузащитник Гус Тиль пополнил заявку «Спартака» на новый сезон чемпионата России.
21-летний голландец перешел 5-го августа из «АЗ Алкмаар» за 18 миллионов евро. Сумма стала рекордной для московского куба.
Завтра, 8-го августа, игроки Олега Кононова встретятся на выезде с «Туном» в рамках первой встречи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. В субботу команда вылетит из Берна в Грозный, где на следующий день сыграет с «Ахматом» в 5-м туре Премьер-лиги.
- В четырех турах чемпионата «Спартак» набрал пять очков и занимает 11-е место.
- Статистика Тиля в прошлом сезоне – 15 голов и семь результативных передач в 39-ти играх.