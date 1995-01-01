Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    «Спартак» заявил Тиля на сезон Премьер-лиги

    Полузащитник Гус Тиль пополнил заявку «Спартака» на новый сезон чемпионата России.

    21-летний голландец перешел 5-го августа из «АЗ Алкмаар» за 18 миллионов евро. Сумма стала рекордной для московского куба.

    Завтра, 8-го августа, игроки Олега Кононова встретятся на выезде с «Туном» в рамках первой встречи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. В субботу команда вылетит из Берна в Грозный, где на следующий день сыграет с «Ахматом» в 5-м туре Премьер-лиги.

    • В четырех турах чемпионата «Спартак» набрал пять очков и занимает 11-е место.
    • Статистика Тиля в прошлом сезоне – 15 голов и семь результативных передач в 39-ти играх.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +892

      GermanVo 34 минуты назад

      Может я пропустил новость. Ларсона то заявили? Он же раньше Тиля пришёл.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79136
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72967
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru