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    Тренер «Туна» Шнайдер: «Стадион, скорее всего, будет заполнен только наполовину, поскольку «Спартак» не очень интересен»

    Главный тренер швейцарского «Туна» Марк Шнайдер анонсировал неполную зрительскую явку на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака». Встреча состоится завтра, 8 августа.

    «Честно говоря, этот матч непопулярен. «Спартак» не очень интересен зрителям, поэтому на стадион будет, скорее всего, заполнен лишь наполовину. Если бы это была групповая стадия Лиги Европы, то народу было бы много. Но не сейчас. Хотя Лига Европы для нас важна в финансовом плане», – сказал Шнайдер.

    • «Тун» в швейцарском чемпионате идет восьмым из десяти команд.
    • «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ.
    • Капитан «Спартака» обещал, что применительно к матчам с «Туном» «все будет хорошо».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: -276

      DonBaton 7 минут назад

      Да это дерьмо и в России не интересно,на стадион только из под палок гоняют либо с дурдома выпускают посмотреть на убогих,так что все нормально

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10932

      slavutiq70 9 минут назад

      А что Реал им подавай????Не дождётесь вы парни Реала,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5572

      piligrim1986 24 минуты назад

      может просто тун не интересен? вы как бэ тоже не топчик

      0
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      Рейтинг: +3404

      ЮНик 26 минут назад

      Будет игра равных на сегодняшний день по силам соперников. Это если быть объективным. Победит тот, кому повезет.

      0
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      Рейтинг: +774

      22 raza chemp 43 минуты назад

      Может тун просто не интересен) я так понимаю на свой стадик болельщики ходят посмотреть и поддержать свою команду)

      3
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      Рейтинг: +705

      AHTUNGBOL 44 минуты назад

      Странно, очень странно..

      0
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      Рейтинг: +179

      R-W_warrior 45 минут назад

      Как-то слишком уж завуалированно он извинился за вылет из ЛЕ.)))

      0
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