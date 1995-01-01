Тренер «Туна» Шнайдер: «Стадион, скорее всего, будет заполнен только наполовину, поскольку «Спартак» не очень интересен»

Главный тренер швейцарского «Туна» Марк Шнайдер анонсировал неполную зрительскую явку на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака». Встреча состоится завтра, 8 августа.

«Честно говоря, этот матч непопулярен. «Спартак» не очень интересен зрителям, поэтому на стадион будет, скорее всего, заполнен лишь наполовину. Если бы это была групповая стадия Лиги Европы, то народу было бы много. Но не сейчас. Хотя Лига Европы для нас важна в финансовом плане», – сказал Шнайдер.