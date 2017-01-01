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    Кабелья, Вилена и Намли – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Порту»

    Стали известны стартовые составы на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту».

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Кабелья, Вандерсон, Намли, Берг, Вилена, Камболов, Сергей Петров.

    «Порту»: Марчесин, Пепе, Маркано, Баро, Марега, Теллес, Корона, Манафа, Данилу, Оливейра, Соарес.

    Поединок «Краснодар» – «Порту» начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +5454

      батог 30 минут назад

      Быки вперед !!! Только победа !!! Удачи !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31509

      portero 40 минут назад

      фортуна отдай долги нашей команде.
      ну и игроки выложитесь по максимуму.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2958

      Январь 59 42 минуты назад

      Удачи Краснодару. Болею за быков, жду победу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2484

      Бугимен 58 минут назад

      УДАЧИ КРАСНОДАРСКИМ БЫКАМ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      Джой 1 час назад

      Санкт-Петербург сегодня с Вами!
      Вперед! За победой!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1066

      волчарик > Джой 52 минуты назад

      Поддерживаю,в РПЛ соперники,а сегодня всем сердцем за вас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +606

      Cubinec1989 1 час назад

      Я новый год так не жду как этот матч... Удачи парни!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13663

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Упритесь рогом, парни! Удачи вам!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +626

      life85 1 час назад

      Где Ари???

      0
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      Рейтинг: -2958

      Январь 59 > life85 43 минуты назад

      Вместо Ари сегодня Берг.

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