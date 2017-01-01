Кабелья, Вилена и Намли – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Порту»

Стали известны стартовые составы на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту».

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Кабелья, Вандерсон, Намли, Берг, Вилена, Камболов, Сергей Петров.

«Порту»: Марчесин, Пепе, Маркано, Баро, Марега, Теллес, Корона, Манафа, Данилу, Оливейра, Соарес.

Поединок «Краснодар» – «Порту» начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.