Хавбека «Гамбурга» заподозрили в смене имени и занижении возраста на 2,5 года

Полузащитник «Гамбруга» Бейкери Джатта подозревается в махинациях в ходе переезда Германию в 2015 году.

Джатта мог сменить свое имя и дату рождения, сообщает Sport Bild. Официальная дата рождения игрока – 6 июня 1998 года, однако предполагается, что он мог родиться 6 ноября 1995 года. Настоящим именем футболиста может быть Бакари Даффе.

В 18 лет Джатта подписал свой первый профессиональный контракт с «Гамбургом». Отмечается, что гамбиец выступал за несколько клубов в Нигерии, Сенегале и Гамбии, среди которых «Брикаму Юнайтед». «Гамбургу» футболист сообщал, что за другие команды ранее не играл.

Бывшие тренеры Джатты подтвердили, что игрок выступал под различными именами.