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    Хавбека «Гамбурга» заподозрили в смене имени и занижении возраста на 2,5 года

    Полузащитник «Гамбруга» Бейкери Джатта подозревается в махинациях в ходе переезда Германию в 2015 году.

    Джатта мог сменить свое имя и дату рождения, сообщает Sport Bild. Официальная дата рождения игрока – 6 июня 1998 года, однако предполагается, что он мог родиться 6 ноября 1995 года. Настоящим именем футболиста может быть Бакари Даффе.

    В 18 лет Джатта подписал свой первый профессиональный контракт с «Гамбургом». Отмечается, что гамбиец выступал за несколько клубов в Нигерии, Сенегале и Гамбии, среди которых «Брикаму Юнайтед». «Гамбургу» футболист сообщал, что за другие команды ранее не играл.

    Бывшие тренеры Джатты подтвердили, что игрок выступал под различными именами.

    • В сезоне-2018/19 игрок провел за «Гамбург» 25 матчей во второй Бундеслиге, забил четыре мяча и отдал ассист.
    • В нынешнем сезоне Джатта сыграл за команду две игры, результативными действиями не отметился.

    Источник: Bild

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