Хавбека «Гамбурга» заподозрили в смене имени и занижении возраста на 2,5 года

Полузащитник «Гамбруга» Бейкери Джатта подозревается в махинациях в ходе переезда Германию в 2015 году.
Джатта мог сменить свое имя и дату рождения, сообщает Sport Bild. Официальная дата рождения игрока – 6 июня 1998 года, однако предполагается, что он мог родиться 6 ноября 1995 года. Настоящим именем футболиста может быть Бакари Даффе.
В 18 лет Джатта подписал свой первый профессиональный контракт с «Гамбургом». Отмечается, что гамбиец выступал за несколько клубов в Нигерии, Сенегале и Гамбии, среди которых «Брикаму Юнайтед». «Гамбургу» футболист сообщал, что за другие команды ранее не играл.
Бывшие тренеры Джатты подтвердили, что игрок выступал под различными именами.
- В сезоне-2018/19 игрок провел за «Гамбург» 25 матчей во второй Бундеслиге, забил четыре мяча и отдал ассист.
- В нынешнем сезоне Джатта сыграл за команду две игры, результативными действиями не отметился.