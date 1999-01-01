Мейтин: «Не хотите, чтобы вас разували? Не ходите на стадион»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин прокомментировал усиленный досмотр болельщиков в Казани перед матчем «Рубин» – ЦСКА (0:1).

«Не вижу проблемы в том, что в Казани некоторым болельщикам пришлось разуваться до носков. А когда мы проходим в аэропорту, нас не разувают? Мы должны обеспечить безопасность. Под стельками зачастую проносят порох, различные пиротехнические средства. Если кто-то что-то пронесет, все скажут: «Вот, пронесли, как вы допустили?».

Нарушены права граждан? Пусть лучше всех разувают, зато будет безопасно. Не хотите, чтобы вас разували? Не ходите на стадион.

Это происходит выборочно. Не надо раскручивать и обострять эту ситуацию. Я всегда за то, чтобы к болельщикам относились лучшим образом. Главное, чтобы, когда болельщиков просят снять обувь, делали это не хамски. А чтобы не проносили в трусах, у нас есть специальное помещение, в котором проводится досмотр. По правилам обеспечения безопасности это допустимо.

Лучше перебдеть, чем недобдеть. Так работают все досмотровые службы. Нам нужно, чтобы на стадионе было комфортно и безопасно. В любой ситуации к нам претензии», – заявил Мейтин, передает «Советский спорт».