«Интер Майами» огласил первых трех игроков команды

Давай Бэкс.
Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» представил трех первых игроков состава.
Сначала американский клуб анонсировал приезд двух аргентинцев – Матиаса Пеллегрини и Хулиана Карранса.
Переезд Матиаса стоил 8,1 миллиона евро. Трансфер Хулиана обошелся «Интеру» в 5,4 миллиона евро.
Также клуб пополнит 19-летний венесуэлец Кристиан Макун.
В прошедшем сезоне Макун числился в составе молодежной команды «Ювентуса», за которую выступал на правах аренды, но не сыграл ни в одном матче.
- «Интер Майами» начнет выступать в МЛС со следующего сезона, старт которого запланирован на март 2020 года.
- Пока будет строиться новая арена, команда будет играть домашние матчи на стадионе «Локхарт».