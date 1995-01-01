«Интер Майами» огласил первых трех игроков команды

Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» представил трех первых игроков состава.

Сначала американский клуб анонсировал приезд двух аргентинцев – Матиаса Пеллегрини и Хулиана Карранса.

Переезд Матиаса стоил 8,1 миллиона евро. Трансфер Хулиана обошелся «Интеру» в 5,4 миллиона евро.

Также клуб пополнит 19-летний венесуэлец Кристиан Макун.

В прошедшем сезоне Макун числился в составе молодежной команды «Ювентуса», за которую выступал на правах аренды, но не сыграл ни в одном матче.