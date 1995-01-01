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    «Интер Майами» огласил первых трех игроков команды

    Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» представил трех первых игроков состава.

    Сначала американский клуб анонсировал приезд двух аргентинцев – Матиаса Пеллегрини и Хулиана Карранса.

    Переезд Матиаса стоил 8,1 миллиона евро. Трансфер Хулиана обошелся «Интеру» в 5,4 миллиона евро.

    Также клуб пополнит 19-летний венесуэлец Кристиан Макун.

    В прошедшем сезоне Макун числился в составе молодежной команды «Ювентуса», за которую выступал на правах аренды, но не сыграл ни в одном матче.

    • «Интер Майами» начнет выступать в МЛС со следующего сезона, старт которого запланирован на март 2020 года.
    • Пока будет строиться новая арена, команда будет играть домашние матчи на стадионе «Локхарт».

    Источник: Официальный твиттер «Интер Майами»

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