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    Хакеры взломали инстаграм Верратти и лайкнули комментарий: «Вратари «ПСЖ» – куски дерьма»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти стал жертвой хакеров.

    Взломщики атаковали инстаграм итальянца, а также лайкали посты, в которых пользователи оскорбляли французский клуб или его отдельных игроков. Одним из таких комментариев, под которым был поставлен лайк с аккаунт Верратти: «Оба голкипера (речь о Альфонсе Ареоля и Кевине Траппе) «ПСЖ» – куски говна».

    Футболист вскоре разобрался с проблемой и в отдельном «сторис» объяснил произошедшее атакой хакеров.

    Верратти лайкнул комментарий «Ареоля и Трапп – куски дерьма»

    Источник: Инстаграм Марко Вератти

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