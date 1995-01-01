Хакеры взломали инстаграм Верратти и лайкнули комментарий: «Вратари «ПСЖ» – куски дерьма»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти стал жертвой хакеров.

Взломщики атаковали инстаграм итальянца, а также лайкали посты, в которых пользователи оскорбляли французский клуб или его отдельных игроков. Одним из таких комментариев, под которым был поставлен лайк с аккаунт Верратти: «Оба голкипера (речь о Альфонсе Ареоля и Кевине Траппе) «ПСЖ» – куски говна».

Футболист вскоре разобрался с проблемой и в отдельном «сторис» объяснил произошедшее атакой хакеров.

Верратти лайкнул комментарий «Ареоля и Трапп – куски дерьма»