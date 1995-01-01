Директор «Рубина» Сайманов – об уходе Бердыева: «У клуба был непростой момент. Вопрос о банкротстве стоял не просто так»

Генеральный директор «Рубина» Олег Сайманов объяснил уход главного тренера Курбана Бердыева. Специалист покинул казанский клуб по окончании прошлого сезона.

– В 2018 году у клуба были два учредителя – Курбан Бердыев и вы. Все прекрасно знают, что вы с Бекиичем были в прекрасных отношениях. Почему вы поругались?

– Мы не поругались, почему поругались?

– Хорошо, почему вы разошлись?

– Настало время. И муж с женой разводятся.

– Давайте я буду перечислять, а вы будете говорить, да или нет. Курбан Бердыев был за еврокубки, а вы – за то, чтобы жить по средствам.

– Я всегда тоже за еврокубки, но для этого же должны быть определенные возможности. У клуба был непростой момент, и вопрос о банкротстве не просто так стоял.