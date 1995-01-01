Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Директор «Рубина» Сайманов – об уходе Бердыева: «У клуба был непростой момент. Вопрос о банкротстве стоял не просто так»

    Генеральный директор «Рубина» Олег Сайманов объяснил уход главного тренера Курбана Бердыева. Специалист покинул казанский клуб по окончании прошлого сезона.

    – В 2018 году у клуба были два учредителя – Курбан Бердыев и вы. Все прекрасно знают, что вы с Бекиичем были в прекрасных отношениях. Почему вы поругались?

    – Мы не поругались, почему поругались?

    – Хорошо, почему вы разошлись?

    – Настало время. И муж с женой разводятся.

    – Давайте я буду перечислять, а вы будете говорить, да или нет. Курбан Бердыев был за еврокубки, а вы – за то, чтобы жить по средствам.

    – Я всегда тоже за еврокубки, но для этого же должны быть определенные возможности. У клуба был непростой момент, и вопрос о банкротстве не просто так стоял.

    • Бердыев – тренер, который вывел «Рубин» в РПЛ в 2002 году.
    • Специалист сейчас находится без работы.
    • Сейчас «Рубин» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79139
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72947
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru