Семак: «Есть планы провести матч с «Барселоной». Вероятно, это будет в следующем году»

А молодёжка сегодня победила барсу.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах провести товарищеский матч с «Барселоной». Сегодня, 6 августа, молодежная команда петербуржцев проводит встречу с «Барселоной»-U19.
– Есть ли планы провести матч между основными составами «Зенита» и «Барселоны»?
– Планы есть. Все это уже было озвучено нашим генеральным директором. Вопрос упирается в сроки. Матч нужно готовить. Вероятно, что это будет все-таки в следующем году.
– В Лиге чемпионов?
– Возможно, ха-ха.
- «Зенит» и «Барселона» – действующие чемпионы своих стран.
- Россияне и в новом сезоне лидируют в таблице.
- Сезон в Примере стартует 16 августа.