Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Семак: «Есть планы провести матч с «Барселоной». Вероятно, это будет в следующем году»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах провести товарищеский матч с «Барселоной». Сегодня, 6 августа, молодежная команда петербуржцев проводит встречу с «Барселоной»-U19.

    – Есть ли планы провести матч между основными составами «Зенита» и «Барселоны»?

    – Планы есть. Все это уже было озвучено нашим генеральным директором. Вопрос упирается в сроки. Матч нужно готовить. Вероятно, что это будет все-таки в следующем году.

    – В Лиге чемпионов?

    – Возможно, ха-ха.

    • «Зенит» и «Барселона» – действующие чемпионы своих стран.
    • Россияне и в новом сезоне лидируют в таблице.
    • Сезон в Примере стартует 16 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3247

      порт 35 минут назад

      А молодёжка сегодня победила барсу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13628

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Может сразу в финале ЛЧ???...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79139
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72947
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru