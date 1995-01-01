Семак: «Есть планы провести матч с «Барселоной». Вероятно, это будет в следующем году»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах провести товарищеский матч с «Барселоной». Сегодня, 6 августа, молодежная команда петербуржцев проводит встречу с «Барселоной»-U19.

– Есть ли планы провести матч между основными составами «Зенита» и «Барселоны»?

– Планы есть. Все это уже было озвучено нашим генеральным директором. Вопрос упирается в сроки. Матч нужно готовить. Вероятно, что это будет все-таки в следующем году.

– В Лиге чемпионов?

– Возможно, ха-ха.