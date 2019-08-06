Дуглас Сантос – о Санкт-Петербурге: «Поразило, насколько здесь все большое. Огромный город, широченные улицы»

Да, очень широкие тротуары, что аж на светофорах вреди людей создаются пробки))
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга. Бразилец перешел в российский клуб летом из «Гамбурга».
— Что-нибудь вас удивило в Санкт-Петербурге?
— Поразило то, насколько здесь все большое. Огромный город, широченные улицы. Дома, которые мне показывали, когда я искал жилье, тоже большие. Я люблю пространство, поэтому огромные размеры всего, что здесь есть, не могли меня не впечатлить.
- В последнем матче Дуглас Сантос поразил собственные ворота.
- Бразилец принял участие во всех четырех матчах РПЛ текущего сезона.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.