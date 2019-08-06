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    Дуглас Сантос – о Санкт-Петербурге: «Поразило, насколько здесь все большое. Огромный город, широченные улицы»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга. Бразилец перешел в российский клуб летом из «Гамбурга».

    — Что-нибудь вас удивило в Санкт-Петербурге?

    — Поразило то, насколько здесь все большое. Огромный город, широченные улицы. Дома, которые мне показывали, когда я искал жилье, тоже большие. Я люблю пространство, поэтому огромные размеры всего, что здесь есть, не могли меня не впечатлить.

    • В последнем матче Дуглас Сантос поразил собственные ворота.
    • Бразилец принял участие во всех четырех матчах РПЛ текущего сезона.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +7173

      KLIM777 2 минуты назад

      Да, очень широкие тротуары, что аж на светофорах вреди людей создаются пробки))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13628

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      В Питере всё большое: и улицы, и дома, и зарплаты...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      AHTUNGBOL 32 минуты назад

      Ну про огромную зарплату тактично промолчал..))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13628

      DOCTOR PENALTY > AHTUNGBOL 29 минут назад

      )))

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